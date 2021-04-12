Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 77,17 (+0,06) Инвестиции, 09 апр, 12:54
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,16) Инвестиции, 09 апр, 12:54
Представитель ОАЭИ пострадал при падении на ядерном объекте в Натанзе Общество, 02:21 В Великобритании наступил день, когда премьер сможет выпить в пабе пива Общество, 02:00 Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать утечку по делу MH17 Политика, 01:44 СМИ узнали о планах Microsoft купить причастную к созданию Siri компанию Бизнес, 01:24 Экипаж МКС поздравил землян с Днем космонавтики Технологии и медиа, 01:05 Хронология подготовки и полета Гагарина в космос. Видео Технологии и медиа, 01:00 Премьер Украины сообщил о создании системы перехода на стандарты НАТО Политика, 00:49 Открывшего стрельбу в гавайском отеле мужчину нашли мертвым Общество, 00:06 Аналитики указали на зависимость банков от «иглы льготных кредитов» Финансы, 00:00 Аркадий Ротенберг раскрыл свои туристические активы в Крыму Бизнес, 00:00 Как защищаться от вирусов и правильно помочь иммунитету РБК и Деринат, 11 апр, 23:59 Россиянка Кудерметова впервые получила титул WTA Спорт, 11 апр, 23:52 Лавров указал на наличие предпосылок для контактов с Египтом по вакцине Политика, 11 апр, 23:47 Дерби указало на старого чемпиона и тренера «Спартака». Итоги 25-го тура Спорт, 11 апр, 23:32
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Великобритании наступил день, когда премьер сможет выпить в пабе пива

Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

C 12 апреля в Великобритании снимают часть антикоронавирусных ограничений, перейдя ко второй фазе государственных мер по возврату к нормальной жизни. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

В ходе объявления о том, что снятие антикоронавирусных ограничений идет в соответствии с выработанным британским правительством планом, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в день снятия ограничений он с радостью зайдет в паб и выпьет пинту пива в день снятия ограничений.

Премьер Великобритании заявил о желании выпить пива после локдауна
Общество
Борис Джонсон

С 12 апреля в Великобритании откроются, следует из сообщения правительства:

  • парикмахерские, маникюрные салоны и салоны красоты, спа и спортзалы, пабы, непродовольственные магазины, библиотеки, зоопарки;
  • правила социальной дистанции продолжают действовать, а любые встречи в помещениях должны быть ограничены шестью посетителями;
  • дети смогут посещать любые детские мероприятия, проводимые в помещениях;
  • расширяется лимит посещения в домах престарелых — теперь находящихся там могут посещать два человека;
  • увеличивается и количество гостей на частных мероприятиях: свадьбу и поминки смогут посещать до 15 человек, а похороны до 30;
  • британцам будет разрешено совершать поездки по Великобритании, но только небольшими группами, живущими вместе. Правительство также открывает для ресторанов возможность обслуживать посетителей едой и алкоголем в случае их размещения на улице. Возобновляется сдача экзаменов на права, но сами тесты будут проведены уже 22 апреля.

Video

Власти собираются оценивать успешность нового этапа снятия ограничений в течение четырех недель.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» «Вас унижают и вы — в ответ»: эксперты «Сколково» — о токсичных компаниях Как дневной сон помогает быть бодрее и продуктивнее РБК Pro: для банкиров и ботанов. Как Nike создала культ дефицита

Жесткие ограничения были введены в Великобритании в январе из-за ускорившегося распространения британского штамма коронавируса по стране.
Первый шаг снятия ограничений начался 8 марта. Британское правительство открыло школы и факультативные занятия для учащихся, были разрешены встречи в парках не более чем для двух человек.

Британия введет «цветную» систему ограничений для въезжающих в страну
Общество
Фото:Matt Dunham / AP

Тогда же со страной было почти полностью прекращено авиасообщение. Введенный в декабре 2020 года запрет на рейсы между Великобританией и Россией будет действовать до середины апреля.

Третий этап снятия коронавирусных ограничений по плану правительства должен начаться не ранее 17 мая. Полный выход из режима ограничений Борис Джонсон анонсировал 21 июня.

На 7 апреля суточный прирост заболевших коронавирусом в Великобритании составлял 2379 человек. Умерли за сутки 20 человек. Общее количество заболевших коронавирусом за время пандемии коронавируса составило 4 364 533 человека, а умерли 126 882 человека.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Великобритания ограничения коронавирус COVID-19
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
Материалы по теме
Британия введет «цветную» систему ограничений для въезжающих в страну
Общество
Британия сообщила о 19 смертях из-за тромбов после вакцины AstraZeneca
Общество
В Британии протестируют COVID-паспорта на шоу комиков и футбольных матчах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter