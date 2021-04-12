В Великобритании наступил день, когда премьер сможет выпить в пабе пива
C 12 апреля в Великобритании снимают часть антикоронавирусных ограничений, перейдя ко второй фазе государственных мер по возврату к нормальной жизни. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.
В ходе объявления о том, что снятие антикоронавирусных ограничений идет в соответствии с выработанным британским правительством планом, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в день снятия ограничений он с радостью зайдет в паб и выпьет пинту пива в день снятия ограничений.
С 12 апреля в Великобритании откроются, следует из сообщения правительства:
- парикмахерские, маникюрные салоны и салоны красоты, спа и спортзалы, пабы, непродовольственные магазины, библиотеки, зоопарки;
- правила социальной дистанции продолжают действовать, а любые встречи в помещениях должны быть ограничены шестью посетителями;
- дети смогут посещать любые детские мероприятия, проводимые в помещениях;
- расширяется лимит посещения в домах престарелых — теперь находящихся там могут посещать два человека;
- увеличивается и количество гостей на частных мероприятиях: свадьбу и поминки смогут посещать до 15 человек, а похороны до 30;
- британцам будет разрешено совершать поездки по Великобритании, но только небольшими группами, живущими вместе. Правительство также открывает для ресторанов возможность обслуживать посетителей едой и алкоголем в случае их размещения на улице. Возобновляется сдача экзаменов на права, но сами тесты будут проведены уже 22 апреля.