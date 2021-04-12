В Великобритании наступил день, когда премьер сможет выпить в пабе пива

Борис Джонсон (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

C 12 апреля в Великобритании снимают часть антикоронавирусных ограничений, перейдя ко второй фазе государственных мер по возврату к нормальной жизни. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

В ходе объявления о том, что снятие антикоронавирусных ограничений идет в соответствии с выработанным британским правительством планом, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в день снятия ограничений он с радостью зайдет в паб и выпьет пинту пива в день снятия ограничений.

С 12 апреля в Великобритании откроются, следует из сообщения правительства: