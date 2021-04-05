Премьер Великобритании заявил о желании выпить пива после локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что собирается выпить пива в пабе после смягчения локдауна, который введен в стране в связи с пандемией коронавируса. Его слова передает Reuters.

Свое заявление Джонсон сделал на фоне объявления о смягчении ограничительных мер в стране. Так, с 12 апреля в Великобритании должны возобновить работу все магазины, спортивные залы, парикмахерские, пабы и другие общественные пространства.

Также премьер рассказал, что правительство надеется на возобновлении зарубежных туристических поездок с 17 мая, но пока не может гарантировать это.

В конце марта в Великобритании вступили в силу новые ограничения. Они предусматривают запрет на выезд из страны без уважительной причины. Для нарушителей предусмотрен штраф £5 тыс.