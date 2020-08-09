МВД завело дело на полицейских из-за подброса наркотиков

Против полицейских заведено дело по статьям о превышении полномочий и мошенничестве. Под предлогом проверки они остановили машину в Москве, и один из полицейских подбросил пассажиру пакет с белым порошком, сообщили источники РБК

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В Москве МВД возбудило уголовное дело в отношении полицейских из-за подброса наркотиков, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

По информации источников РБК, трое полицейских 26 июня под предлогом проверки документов остановили автомобиль. Они «незаконно провели» личный досмотр двоих пассажиров (всего в машине было четыре человека), одному из них полицейский «подбросил в рюкзак пакет с белым порошком, которое впоследствии выдал как обнаруженное им наркотическое вещество».

После того как пассажиры не согласились с действиями полицейских, те применили в отношении них «специальные средства и нанесли телесные повреждения». Затем полицейские «путем обмана получили 300 тыс. руб.» от гражданина, которому был подброшен пакет с веществом, за освобождение его от уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Как сообщили источники, в отношении полицейских завели уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, а также с применением оружия или специальных средств) и ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).