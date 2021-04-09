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В Монголии два солдата убили начальника караула

Фото: Xinhua / ТАСС
Фото: Xinhua / ТАСС

В Монголии два солдата срочной службы застрелили из автомата начальника караула. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Замглавы Главного управления пограничной охраны Монголии Шархуу Лхачинжав уточнил местным СМИ, что инцидент произошел в сомоне Алтай монгольского аймака Говь-Алтай в ночь на 8 апреля.

Оба солдата-срочника в ту ночь находились в карауле. Им удалось сбежать с места преступления, с собой они захватили оружие.

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Въезд на военный аэродром &laquo;Балтимор&raquo; под Воронежем, где произошел инцидент с участием солдата-срочника

По данным МОНЦАМЭ, с места происшествия солдаты скрылись на мотоцикле.

По словам Лхачинжава, погибший 34-летний начальник караула и командир части не оказывал давления на устроивших стрельбу солдат.

В России в октябре 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части 54160 в поселке Горном. В результате погибли восемь человек, еще двое получили ранения. В Минобороны говорили, что военнослужащий устроил стрельбу из-за нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Сам Шамсутдинов объяснил свой поступок издевательствами со стороны старших по званию.

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В итоге военный суд в Чите приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима.

Монголия стрельба автомат солдаты
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