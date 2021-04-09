В Монголии два солдата убили начальника караула

Фото: Xinhua / ТАСС

В Монголии два солдата срочной службы застрелили из автомата начальника караула. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Замглавы Главного управления пограничной охраны Монголии Шархуу Лхачинжав уточнил местным СМИ, что инцидент произошел в сомоне Алтай монгольского аймака Говь-Алтай в ночь на 8 апреля.

Оба солдата-срочника в ту ночь находились в карауле. Им удалось сбежать с места преступления, с собой они захватили оружие.

По данным МОНЦАМЭ, с места происшествия солдаты скрылись на мотоцикле.