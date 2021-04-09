Вице-премьер Украины заявил о риске «непоправимого ослабления» страны

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Ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» приведет к ослаблению Украины. Об этом в статье для The Wall Street Journal написал украинский вице-премьер Алексей Резников.

По словам вице-премьера, строительство российского газопровода имеет весьма предсказуемые последствия для национальной безопасности Украины. «Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией», — отметил он.

Поскольку газопроводы «Северный поток-1» и «Турецкий поток» уже работают, «Северный поток-2» завершит «окружение» Украины, Польши и Прибалтики, отделив энергетическую безопасность этих стран от Западной Европы.

Строительство «Северного потока-2» не раз критиковали ряд стран ЕС и США. Вашингтон считает его угрозой энергобезопасности Европы и стремится препятствовать завершению проекта с помощью санкций.