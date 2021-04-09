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Политика ,  
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Вице-премьер Украины заявил о риске «непоправимого ослабления» страны

Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» приведет к ослаблению Украины. Об этом в статье для The Wall Street Journal написал украинский вице-премьер Алексей Резников.

По словам вице-премьера, строительство российского газопровода имеет весьма предсказуемые последствия для национальной безопасности Украины. «Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией», — отметил он.

Поскольку газопроводы «Северный поток-1» и «Турецкий поток» уже работают, «Северный поток-2» завершит «окружение» Украины, Польши и Прибалтики, отделив энергетическую безопасность этих стран от Западной Европы.

Кремль заявил о намерении партнеров завершить «Северный поток-2»
Политика
Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Строительство «Северного потока-2» не раз критиковали ряд стран ЕС и США. Вашингтон считает его угрозой энергобезопасности Европы и стремится препятствовать завершению проекта с помощью санкций.

За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли санкции вмешательством во внутренние дела страны.

Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила 1 апреля, что до завершения строительства газопровода осталось проложить 121 км. В Кремле 8 апреля объявили, что партнеры России по проекту намерены завершить его.

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«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Украина Северный поток-2 вице-премьер
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