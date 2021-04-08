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Политика ,  
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Кремль заявил о намерении партнеров завершить «Северный поток-2»

«Газпром» GAZP ₽223,97 -0,24% Купить
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Партнеры России по проекту «Северный поток-2» намерены завершить его. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости»

«Страны, которые являются партнерами по этому проекту, достаточно последовательны в своем намерении финализировать этот проект и запустить», — сказал Песков.

МИД Франции заявил о разных подходах с Германией по «Северному потоку-2»
Политика
Фото:Виталий Невар / Reuters

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Париж и Берлин придерживаются разных позиций по проекту «Северный поток-2» и ведут дискуссии для сближения позиций. Он также отметил, что у Франции есть настороженность в отношении этого проекта, потому что он создает зависимость от России.

Строительство «Северного потока-2» неоднократно критиковали ряд стран ЕС, а также США. Вашингтон считает его угрозой энергобезопасности Европы и стремится препятствовать завершению проекта при помощи санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве, обслуживании, страховании и сертификации газопровода.

За окончание работ выступает Берлин. В Германии неоднократно называли санкции вмешательством во внутренние дела страны.

1 апреля в пресс-службе компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG сообщали, что для завершения газопровода «Северный поток-2» осталось проложить 121 км.

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