Кремль заявил о намерении партнеров завершить «Северный поток-2»

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Партнеры России по проекту «Северный поток-2» намерены завершить его. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости»

«Страны, которые являются партнерами по этому проекту, достаточно последовательны в своем намерении финализировать этот проект и запустить», — сказал Песков.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Париж и Берлин придерживаются разных позиций по проекту «Северный поток-2» и ведут дискуссии для сближения позиций. Он также отметил, что у Франции есть настороженность в отношении этого проекта, потому что он создает зависимость от России.

Строительство «Северного потока-2» неоднократно критиковали ряд стран ЕС, а также США. Вашингтон считает его угрозой энергобезопасности Европы и стремится препятствовать завершению проекта при помощи санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве, обслуживании, страховании и сертификации газопровода.