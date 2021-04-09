Овчинников объявил о закрытии «Додо пиццы» в Китае

«Нужно признать, что несмотря на все наши усилия, при тех ресурсах которые у нас есть и были, соотношение усилий и результатов в Китае — слабее других наших стартапов, при этом Dodo Pizza China получала самое большое финансирование среди всех наших стартапов», — пояснил предприниматель.

Позднее в своем Telergam-канале Овчинников пояснил, что в Китае любое действие «требует гораздо больше времени и усилий». По его словам, на развитие пиццерии в Китае компании пришлось потратить примерно $2,5 млн.

Овчинников добавил, что сеть не планирует сохранять бизнес в КНР ни в каком виде: ни продавать китайским партнерам, ни развивать франчайзинг.

«Мы полностью уходим из Китая. В ближайшее время мы закроем пиццерии и ликвидируем компанию», — заключил предприниматель.

Первое заведение «Додо Пицца» открыла в Китае в 2016 году. Пиццерия располагалась в городе Яньтай в провинции Шандунь. Позже рестораны сети открыли в США и Великобритании.

В начале марта Овчинников сообщал, что Dodo Brands планирует в начале 2024 года провести IPO. Предприятие планирует привлечь $50–100 млн. Тогда предприниматель говорил, что полученные средства компания потратит на развитие бизнеса в России, Китае, Великобритании и ряде других стран мира.