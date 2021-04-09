Овчинников объявил о закрытии «Додо пиццы» в Китае
Сеть Dodo Pizza закрывает свои пиццерии в Китае, сообщил в Facebook основатель сети Федор Овчинников.
«1 апреля совет директоров Dodo Brands принял решение о закрытии наших пиццерий в Китае», — говорится в сообщении.
По словам Овчинникова, пребывание на китайском рынке не укладывается в долгосрочную стратегию компании. Кроме того, закрытие ресторанов в КНР позволит высвободить ресурсы для развития других направлений, говорит предприниматель. Он пояснил, что Dodo Brands — «еще молодая и не такая большая компания», у которой нет больших денег.
Китайский рынок Овчинников назвал сложным и требующим инвестиций.