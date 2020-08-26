Основатель «Додо Пиццы» сообщил о похищении партнера в 2019 году

Партнера «Додо Пиццы» под предлогом встречи с инвестором похитили и держали в заложниках в Латвии, вымогая у него крупную сумму, сообщил основатель сети Федор Овчинников. По его словам, это не единственный подобный случай

Фото: страница Владимира Горецкого в Facebook

Одного из крупнейших партнеров-франчайзи «Додо Пиццы» Владимира Горецкого в 2019 году похитили и держали в заложниках — у бизнесмена вымогали крупную сумму. Об этом в Facebook через несколько дней после задержания первого обвиняемого сообщил основатель сети пиццерий Федор Овчинников. Он также выложил видео, на котором Горецкий рассказывает о похищении.

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В июне прошлого года Горецкому предложили пообщаться с инвестором, который якобы хотел развивать «Додо Пиццу» в Польше. В августе бизнесмен встретился с человеком по имени Олег, представившимся племянником инвестора. От сотрудничества в Польше Горецкий отказался, но согласился познакомиться с самим инвестором. Встречу назначили на сентябрь в Риге.

В рижском аэропорту Горецкого встретили водитель и Олег. Они отвезли бизнесмена на дачу в Юрмале якобы для встречи с инвестором, но уже в доме Горецкому распылили в лицо перцовый баллончик, после чего повалили и связали. На голову, по словам Горецкого, ему натянули маску. В загородном доме предпринимателя продержали пять дней.

В это время похитители, угрожая бизнесмену, потребовали у него пароли от техники и аккаунтов, после чего украли с его личных и корпоративных счетов 3,6 млн руб. Также преступники вынудили Горецкого через доверенных лиц передать курьеру в Москве еще 900 тыс. руб., вдобавок у бизнесмена забрали всю технику. Материальный ущерб он оценил в 4,9 млн руб.