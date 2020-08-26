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Основатель «Додо Пиццы» сообщил о похищении партнера в 2019 году

Партнера «Додо Пиццы» под предлогом встречи с инвестором похитили и держали в заложниках в Латвии, вымогая у него крупную сумму, сообщил основатель сети Федор Овчинников. По его словам, это не единственный подобный случай
Фото: страница Владимира Горецкого в Facebook
Фото: страница Владимира Горецкого в Facebook

Одного из крупнейших партнеров-франчайзи «Додо Пиццы» Владимира Горецкого в 2019 году похитили и держали в заложниках — у бизнесмена вымогали крупную сумму. Об этом в Facebook через несколько дней после задержания первого обвиняемого сообщил основатель сети пиццерий Федор Овчинников. Он также выложил видео, на котором Горецкий рассказывает о похищении.

Video

В июне прошлого года Горецкому предложили пообщаться с инвестором, который якобы хотел развивать «Додо Пиццу» в Польше. В августе бизнесмен встретился с человеком по имени Олег, представившимся племянником инвестора. От сотрудничества в Польше Горецкий отказался, но согласился познакомиться с самим инвестором. Встречу назначили на сентябрь в Риге.

В рижском аэропорту Горецкого встретили водитель и Олег. Они отвезли бизнесмена на дачу в Юрмале якобы для встречи с инвестором, но уже в доме Горецкому распылили в лицо перцовый баллончик, после чего повалили и связали. На голову, по словам Горецкого, ему натянули маску. В загородном доме предпринимателя продержали пять дней.

В это время похитители, угрожая бизнесмену, потребовали у него пароли от техники и аккаунтов, после чего украли с его личных и корпоративных счетов 3,6 млн руб. Также преступники вынудили Горецкого через доверенных лиц передать курьеру в Москве еще 900 тыс. руб., вдобавок у бизнесмена забрали всю технику. Материальный ущерб он оценил в 4,9 млн руб.

Помимо этого похитители заставили Горецкого подписать долговые обязательства на 32 млн руб. и чистые листы бумаги, а также оставить отпечатки пальцев на пистолете. Бизнесмену пригрозили, что, если он обратится в полицию, оружие «всплывет, где нужно».

«Все это время Горецкого держали связанным, заставляли подтверждать транзакции, а также поддерживать связь с коллегами и семьей через текстовые сообщения, а иногда и по аудиосвязи. Находясь в заложниках, он даже участвовал в рабочем совещании», — сообщил Овчинников.

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Через пять дней после похищения преступники решили отпустить Горецкого. Они оставили его дома одного и сказали уйти через несколько часов. На улице бизнесмена ждало такси, которое довезло его до аэропорта. В тот же день Горецкий вылетел в Москву.

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Свое дело
Основатель &laquo;Додо Пиццы&raquo; Федор Овчинников

Бизнесмен обратился в полицию и в России, и в Латвии. В обеих странах завели уголовные дела, в России дело позднее переквалифицировали из кражи в разбой.

18 августа, почти через 11 месяцев после похищения, в Москве задержали «племянника инвестора» Олега, который только прилетел из Турции, пишет Овчинников. В тот же день Горецкий опознал похитителя. Мужчине предъявили обвинения по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК (разбой в особо крупном размере). Суд отправил его под стражу.

По словам Овчинникова, похищение Горецкого было не единственным. Жертвой преступников также стал предприниматель Андрей Коновалов, который развивает бизнес в Калифорнии. Его похитители пригласили в Таиланд, где он провел в заложниках девять дней, после чего вернулся в США, сообщил основатель «Додо Пиццы».

«Мы точно знаем, что нападений на предпринимателей было больше. Если вы тоже стали жертвой этой банды, пишите нам. Объединившись с нами, вы можете добиться справедливости», — написал Овчинников.

Автор: Виктория Полякова
Теги: «Додо Пицца», похищение, вымогательство
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