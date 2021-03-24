Минобороны объяснило отмену приказов о рассекречивании архивов ВОВ

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Минобороны России отменило приказы рассекретить архивные документы периода 1941–1945 годов в связи с регистрацией нового приказа, расширяющего перечень документов. Об этом сообщили в министерстве, передает ТАСС.

Там также пояснили, что отмена приказов «обусловлена введением в действие нового приказа министра обороны России, существенно расширяющего временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов уже Второй мировой войны».

Таким образом, в связи регистрацией нового предыдущие приказы были отменены как утратившие актуальность.

В ведомстве добавили, что сейчас ведется работа по рассекречиванию документов 1941–1945 годов в соответствии с новым приказом «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-морского флота периода Второй мировой войны».