Минфин назвал налоговую нагрузку россиян одной из самых низких в мире

Налоговая нагрузка российских граждан — одна из самых низких и не меняется в течение многих лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

«Налоговая нагрузка на граждан в России — одна из самых низких в мире, при этом она практически не меняется и остается на одном уровне уже многие годы», — указано в сообщении.

Ведомство отмечает, что в других странах ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) достигают 35%, в то время как в России они составляют 13 и 15%, а последняя применяется лишь для доходов выше 5 млн руб. в год, она затрагивает незначительную долю населения.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, который показал, что 36% российских граждан считают чрезмерными действующие налоги. Достаточной налоговую нагрузку назвали 52% опрошенных, и еще 1% посчитал ее низкой.