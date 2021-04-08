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Минфин назвал налоговую нагрузку россиян одной из самых низких в мире

Налоговая нагрузка российских граждан — одна из самых низких и не меняется в течение многих лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

«Налоговая нагрузка на граждан в России — одна из самых низких в мире, при этом она практически не меняется и остается на одном уровне уже многие годы», — указано в сообщении.

Ведомство отмечает, что в других странах ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) достигают 35%, в то время как в России они составляют 13 и 15%, а последняя применяется лишь для доходов выше 5 млн руб. в год, она затрагивает незначительную долю населения.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, который показал, что 36% российских граждан считают чрезмерными действующие налоги. Достаточной налоговую нагрузку назвали 52% опрошенных, и еще 1% посчитал ее низкой.

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Закон о повышении ставок НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн руб. начал действовать с 2021 года. При этом по повышенной ставке облагается лишь та часть, которая превышает эти 5 млн руб. Президент Владимир Путин отмечал, что собранная сумма пойдет на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

В начале марта депутат от ЛДПР Сергей Катасонов внес в Госдуму законопроект, который предлагает освободить от уплаты НДФЛ граждан с доходами ниже 17 тыс. руб. в месяц, или 204 тыс. руб. в год. В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас таких граждан — 9 млн человек, то есть 14% от всех налогоплательщиков.

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НДФЛ налоговая нагрузка Минфин
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