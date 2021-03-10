В Думе предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом менее 17 тыс. руб.

В ЛДПР предложили ввести новую прогрессивную шкалу НДФЛ, при которой от налога освободят россиян, зарабатывающих менее 204 тыс. руб. в год. Это перераспределит налоговую нагрузку и поможет в борьбе с бедностью, считает депутат

Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о введении новой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Катасонов предложил освободить от налога граждан, чей доход не превышает 17 тыс. руб. в месяц, или 204 тыс. руб. в год. За счет отмены НДФЛ они смогут дополнительно получать в среднем по 1,7 тыс. руб. в месяц или по 21 тыс. руб. в год, указал парламентарий. В документе говорится, что сейчас таких налогоплательщиков около 9 млн человек, или 14%. Катасонов считает, что инициатива поспособствует сокращению дефицита доходов и борьбе с бедностью.

Всего депутат разделил налогоплательщиков на пять групп. Для второй, которая зарабатывает от 17 тыс. руб. до 417 тыс. руб. в месяц (от 204 тыс. руб. до 5 млн руб. в год), ставка НДФЛ должна остаться на нынешнем уровне — 13%, считает парламентарий. Согласно документу, это самая многочисленная группа, в нее входят около 54 млн человек, или 86% от всех налогоплательщиков.

Для граждан с более высокими доходами налог должен увеличиться, считает Катасонов. Налогоплательщики из третьей группы с доходами от 5 млн руб. до 10 млн руб. в год должны будут платить 625 тыс. руб. плюс 15% от суммы, превышающей 5 млн руб. Для россиян из четвертой группы с доходами от 10 млн руб. до 100 млн руб. в год депутат предложил установить налоговую ставку 1,3 млн руб. плюс 25% с суммы, превышающей 10 млн руб. Для тех, кто зарабатывает более 100 млн руб., — 23,8 млн руб. плюс 35% с суммы, превышающей 100 млн руб.