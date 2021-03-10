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В Думе предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом менее 17 тыс. руб.

В ЛДПР предложили ввести новую прогрессивную шкалу НДФЛ, при которой от налога освободят россиян, зарабатывающих менее 204 тыс. руб. в год. Это перераспределит налоговую нагрузку и поможет в борьбе с бедностью, считает депутат

Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о введении новой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Катасонов предложил освободить от налога граждан, чей доход не превышает 17 тыс. руб. в месяц, или 204 тыс. руб. в год. За счет отмены НДФЛ они смогут дополнительно получать в среднем по 1,7 тыс. руб. в месяц или по 21 тыс. руб. в год, указал парламентарий. В документе говорится, что сейчас таких налогоплательщиков около 9 млн человек, или 14%. Катасонов считает, что инициатива поспособствует сокращению дефицита доходов и борьбе с бедностью.

Всего депутат разделил налогоплательщиков на пять групп. Для второй, которая зарабатывает от 17 тыс. руб. до 417 тыс. руб. в месяц (от 204 тыс. руб. до 5 млн руб. в год), ставка НДФЛ должна остаться на нынешнем уровне — 13%, считает парламентарий. Согласно документу, это самая многочисленная группа, в нее входят около 54 млн человек, или 86% от всех налогоплательщиков.

Путин объявил о новой ставке НДФЛ и повторных выплатах на детей
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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Для граждан с более высокими доходами налог должен увеличиться, считает Катасонов. Налогоплательщики из третьей группы с доходами от 5 млн руб. до 10 млн руб. в год должны будут платить 625 тыс. руб. плюс 15% от суммы, превышающей 5 млн руб. Для россиян из четвертой группы с доходами от 10 млн руб. до 100 млн руб. в год депутат предложил установить налоговую ставку 1,3 млн руб. плюс 25% с суммы, превышающей 10 млн руб. Для тех, кто зарабатывает более 100 млн руб., — 23,8 млн руб. плюс 35% с суммы, превышающей 100 млн руб.

По мнению парламентария, инициатива перераспределит налоговую нагрузку с россиян, которые зарабатывают менее 17 тыс. руб. в месяц и среднего класса в
сторону более доходных групп населения и увеличит поступления налоговых доходов в бюджетную систему на 9%.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФНС России и пресс-службу Министерства финансов.

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В феврале прошлого года министр финансов Антон Силуанов говорил, что власти не планируют возвращаться к вопросу введения прогрессивной шкалы налогообложения раньше 2024 года. Однако в июне президент Владимир Путин заявил о планах повысить ставку для обеспеченных россиян, чей годовой доход превышает 5 млн руб., до 15%. Дополнительно полученные средства будут направлены на лечение детей с редкими заболеваниями. В ноябре повышенную ставку 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год, утвердили Госдума и Совет Федерации, а затем закон подписал президент. С 1 января 2021 года мера вступила в силу.

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Евгения Лебедева
НДФЛ Госдума ЛДПР прогрессивная шкала
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