РФПИ начал переговоры с Германией о поставках «Спутника V»

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал переговоры с представителями правительства Германии о предварительном соглашении по поставкам вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в Twitter вакцины.

«Российский фонд прямых инвестиций начал переговоры с представителями правительства Германии о предварительном соглашении о покупке «Спутника V» для Германии», — говорится в сообщении.

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщил, что Германия готова начать переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник V», однако финальное решение будет зависеть от того, предоставит ли Москва данные о препарате европейскому регулятору.

Агентство передавало, что Еврокомиссия не планирует начинать предварительные переговоры с Россией о покупке доз «Спутника V», как она ранее делала в отношении других производителей вакцин. В связи с этим министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил на виртуальной конференции, что Берлин сам начнет предварительные переговоры с Москвой. По словам собеседника Reuters, в первую очередь ФРГ интересует, в каких объемах и когда Россия может поставить вакцину. В то же время Шпан отметил, что Германия закупит вакцину только после одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).