В Германии сообщили о критериях оценки вакцины «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» проходит стандартную проверку в европейском лекарственном агентстве (ЕМА). Об этом сообщает пресс-служба кабмина Германии по итогам видеоконференции президента России Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

В сообщении говорится, что лидеры трех стран обсудили ситуацию с пандемией COVID-19, а также возможности для сотрудничества в сфере вакцинации в зависимости от оценки «Спутника V» Европейским лекарственным агентством.

«Эта оценка проводится в соответствии с теми же нормами, которые применяются ко всем остальным вакцинам», — говорится в сообщении.

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Об этом же сообщает пресс-служба французского президента.