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Пандемия коронавируса ,  
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В Германии сообщили о критериях оценки вакцины «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» проходит стандартную проверку в европейском лекарственном агентстве (ЕМА). Об этом сообщает пресс-служба кабмина Германии по итогам видеоконференции президента России Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

В сообщении говорится, что лидеры трех стран обсудили ситуацию с пандемией COVID-19, а также возможности для сотрудничества в сфере вакцинации в зависимости от оценки «Спутника V» Европейским лекарственным агентством.

«Эта оценка проводится в соответствии с теми же нормами, которые применяются ко всем остальным вакцинам», — говорится в сообщении.

Путин обсудил с Меркель и Макроном Донбасс и Навального
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Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин

Об этом же сообщает пресс-служба французского президента.

Видеоконференция Путина, Макрона и Меркель состоялась 30 марта. В Кремле отмечали, что политики обсудили пандемию COVID-19, ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального, а также обстановку в Донбассе, в Белоруссии, Ливии и Сирии. В пресс-службе Кремля сообщили, что переговоры прошли «в деловой и откровенной атмосфере».

Вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Препарат разработали в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава, он прошел три этапа клинических испытаний. Сейчас «Спутник V» одобрен к применению в 58 странах.

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EMA начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V» 4 марта. Это первый этап в процессе, который может привести к одобрению вакцины во всем ЕС. Официальный представитель EMA в беседе с Reuters рассказал, что решение о возможном одобрении может быть принято в мае.

коронавирус Спутник V вакцинация Германия
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