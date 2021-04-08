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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидеры обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, ее дальнейшей стабилизации в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», — говорится в сообщении.

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Владимир Путин Ильхам Алиев Нагорный Карабах
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