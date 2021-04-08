Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидеры обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, ее дальнейшей стабилизации в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Материал дополняется