Конфликт Армении и Азербайджана , 08 апр, 18:54
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Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидеры обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, ее дальнейшей стабилизации в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», — говорится в сообщении.
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