Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 77,1 (-0,67) Инвестиции, 14:42
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 91,62 (-0,71) Инвестиции, 14:42
Кадыров стал старейшим главой региона в России Политика, 19:05 В СПЧ посоветовали направлять жалобы на обнаженные скульптуры психиатрам Общество, 19:01 Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха Политика, 18:54 Три способа копить на пенсию для самозанятых РБК и НПФ «Будущее», 18:42 «Победа» возобновит полеты из Москвы в Ригу Город, 18:35 Крупнейшего добытчика криптовалюты в Северной Америке купят за $651 млн Крипто, 18:29 Словакия вернет «Спутник V», Путин и Меркель о Донбассе. Главное за день Общество, 18:29 Турист из России умер на отдыхе в Турции Общество, 18:28 Три сверхмощных кроссовера сразились в дрэге. Видео Авто, 18:23 Нестандартная бизнес-модель: почему ей нужен свой отдел логистики Pro, 18:19 РФПИ раскритиковал выбор лаборатории для проверки «Спутника V» в Словакии Общество, 18:15 В Египте объявили об открытии забытого на 3 тыс. лет «золотого города» Общество, 18:14 Катера Каспийской флотилии начали переход в Черное море Политика, 18:12 Путин назначил нового главу Ульяновской области Политика, 18:07
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,77 -0,27% EUR/RUB ₽91,39 0% EUR/USD $1,19 +0,27%
Общество ,  
0 

Турист из России умер на отдыхе в Турции

Фото: Xinhua / Global Look Press
Фото: Xinhua / Global Look Press

В Турции скончался россиянин, находившийся там на отдыхе. Об этом сообщили РБК в генконсульстве России в Анталье.

«Гражданин находился на отдыхе, скончался позавчера. Мы провели необходимые мероприятия в контакте со страховой компанией по репатриации тела, было выдано соответствующее свидетельство о смерти», — отметили в дипмиссии.

Там добавили, что правоохранительные органы проводят необходимые следственные мероприятия.

Россиянин погиб в ДТП в Армении
Общество
Фото:Асатур Есаянц / РИА Новости

Ранее о смерти россиянина сообщил портал Haberler. По информации издания, это произошло в пятизвездочном отеле в поселке Чолаклы провинции Анталья.

«Тело 36-летнего гражданина России Ленара Шайхутдинова в ванной комнате номера обнаружил его друг», — написал Haberler.

В октябре 2020 года в районе Чолаклы также погиб российский турист. Телеканал НТР24 сообщал, что им был 58-летний житель Татарстана, приехавший на курорт вместе с женой и дочерью. Как рассказала телеканалу дочь погибшего, на мужчину опустилось неисправное автоматическое окно, он не смог выбраться самостоятельно и задохнулся. Семья погибшего собиралась доказать, что в его смерти виновна администрация отеля.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Почему стало не модно быть руководителем Как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии — Bloomberg Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз
Турция турист Генконсульство России в Анталье новости
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,77 -0,27% EUR/RUB ₽91,39 0% EUR/USD $1,19 +0,27%
Материалы по теме
Кипр открыл границы для туристов из России
Общество
Россиянин погиб в турецком отеле
Общество
Россиянин погиб в ДТП в Армении
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter