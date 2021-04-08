Турист из России умер на отдыхе в Турции

Фото: Xinhua / Global Look Press

В Турции скончался россиянин, находившийся там на отдыхе. Об этом сообщили РБК в генконсульстве России в Анталье.

«Гражданин находился на отдыхе, скончался позавчера. Мы провели необходимые мероприятия в контакте со страховой компанией по репатриации тела, было выдано соответствующее свидетельство о смерти», — отметили в дипмиссии.

Там добавили, что правоохранительные органы проводят необходимые следственные мероприятия.

Ранее о смерти россиянина сообщил портал Haberler. По информации издания, это произошло в пятизвездочном отеле в поселке Чолаклы провинции Анталья.