Россиянин погиб в турецком отеле

Фото: Xinhua / Global Look Press

Российский турист погиб в отеле в курортном районе Турции Чолаклы. Об этом РБК сообщили в генконсульстве России в Анталье.

О происшествии дипломатам сообщили в Генпрокуратуре города Манавгата. Погибший — 58-летний житель Татарстана, сообщал татарский телеканал НТР24. Он приехал на курорт из поселка городского типа Камские Поляны Нижнекамского района вместе с женой и дочерью.

Россияне остановились в номере под мансардой с автоматическим окном, которое было неисправно, рассказала телеканалу дочь погибшего. Окно опустилось и прижало мужчину. Выбраться самостоятельно он не смог, в результате чего задохнулся.

По словам дочери, администрация гостиницы не оказала никакой помощи, а руководитель не явилась на встречу. По словам девушки, в Турции уже провели вскрытие, но результаты будут готовы через полгода. Семья погибшего собирается провести повторное вскрытие в России и доказать, что отель виновен в его смерти.