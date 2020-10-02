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Россиянин погиб в турецком отеле

Фото:Xinhua / Global Look Press
Фото: Xinhua / Global Look Press

Российский турист погиб в отеле в курортном районе Турции Чолаклы. Об этом РБК сообщили в генконсульстве России в Анталье.

О происшествии дипломатам сообщили в Генпрокуратуре города Манавгата. Погибший — 58-летний житель Татарстана, сообщал татарский телеканал НТР24. Он приехал на курорт из поселка городского типа Камские Поляны Нижнекамского района вместе с женой и дочерью.

Россияне остановились в номере под мансардой с автоматическим окном, которое было неисправно, рассказала телеканалу дочь погибшего. Окно опустилось и прижало мужчину. Выбраться самостоятельно он не смог, в результате чего задохнулся.

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По словам дочери, администрация гостиницы не оказала никакой помощи, а руководитель не явилась на встречу. По словам девушки, в Турции уже провели вскрытие, но результаты будут готовы через полгода. Семья погибшего собирается провести повторное вскрытие в России и доказать, что отель виновен в его смерти.

На данный момент правоохранительные органы Турции проводят расследование и выясняют обстоятельства инцидента. «Со своей стороны, в рамках полномочий и компетенции продолжим отслеживать ход следствия и надеемся, что уже в ближайшее время будут установлены причины данного происшествия, повлекшего за собой смерть российского гражданина», — сообщили РБК в Генконсульстве России.

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