Россиянин погиб в ДТП в Армении

Гражданин России погиб в ДТП в Ширакской области на севере Армении. Об этом сообщает МЧС Армении.

Согласно сообщению, автомобиль Opel Astra, за рулем которого был россиянин 1996 года рождения, столкнулся с припаркованным прицепом и загорелся на Бульварной улице города Гюмри.

Информация о происшествии поступила в службы в 03:43 (02:43 мск) 23 января. Пожар удалось потушить в 04:15 (03:15 мск), спасатели вытащили из автомобиля тело водителя.

Местный портал Shamshyan.com сообщил, что погибший водитель — россиянин Леонид Хомяков, военнослужащий российской военной базы в Гюмри.

В Армении расположена 102-я российская военная база, имеющая два гарнизона в Гюмри и Ереване. Также с 10 ноября в Армению из России было переброшено около 2 тыс. военных для несения службы в Нагорном Карабахе после армяно-азербайджанского конфликта.