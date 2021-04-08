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«Победа» возобновит полеты из Москвы в Ригу

«Аэрофлот» AFLT ₽66,74 -0,42% Купить
Рига, Латвия
Рига, Латвия (Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press)

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», начнет летать в Ригу из Москвы с 7 мая. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Полеты будут осуществляться из аэропорта Внуково один раз в неделю, по пятницам.

Ранее генеральное консульство Латвии опубликовало список тех, кому разрешен въезд в страну. Среди них — международные автоперевозчики, члены семьи латвийских граждан, тяжелобольные люди или те, кто следует на похороны родственников, сотрудники и специалисты, имеющие подтверждение от Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA), спортсмены и представители международных спортивных организаций, студенты и участники программ обучения по обмену, иностранные граждане, приехавшие на лечение, деятели культуры, утвержденные главой Минкульта. 

В марте 2020 года Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса, вВ том числе были запрещены перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом. В начале марта 2021 года власти республики приняли решение возобновить авиасообщение с третьими странами, включая Россию. До 6 апреля были разрешены поездки только по неотложным и исключительным причинам: работа, учеба, воссоединение с семьей.

Рига Москва авиакомпания «Победа»
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