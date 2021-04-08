Депутат Госдумы Гетта извинился за дебош в самолете

Антон Гетта (Фото: duma.gov.ru)

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Гетта выразил сожаление в связи с инцидентом в самолете «Аэрофлота» и принес свои извинения, сообщил РБК его представитель.

О том, что Гетта устроил дебош в самолете, выполнявшем рейс из Москвы в Казань, сообщил Telegram-канал Life Shot, который опубликовал соответствующее письмо «Аэрофлота» в Госдуму. Инцидент произошел 11 марта.

В документе сказано, что депутат и еще один пассажир бизнес-класса устроили дебош на борту — постоянно перемещались по самолету, мешали работе экипажа, хамили бортпроводникам, нажимали на кнопку вызова и требовали «новых порций алкоголя». В результате экипаж решил прекратить обеспечивать Гетту и его спутника напитками и выдал письменное предупреждение.

Согласно опубликованному документу, Гетта бросил предупреждение на пол и пригрозил членам экипажа административным наказанием и увольнением. В аэропорту Казани его передали полиции, передавал Telegram-канал.