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Депутат Госдумы Гетта извинился за дебош в самолете

Антон Гетта
Антон Гетта (Фото: duma.gov.ru)

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Гетта выразил сожаление в связи с  инцидентом в самолете «Аэрофлота» и принес свои извинения, сообщил РБК его представитель.

О том, что Гетта устроил дебош в самолете, выполнявшем рейс из Москвы в Казань, сообщил Telegram-канал Life Shot, который опубликовал соответствующее письмо «Аэрофлота» в Госдуму. Инцидент произошел 11 марта.

В документе сказано, что депутат и еще один пассажир бизнес-класса устроили дебош на борту — постоянно перемещались по самолету, мешали работе экипажа, хамили бортпроводникам, нажимали на кнопку вызова и требовали «новых порций алкоголя». В результате экипаж решил прекратить обеспечивать Гетту и его спутника напитками и выдал письменное предупреждение.

Согласно опубликованному документу, Гетта бросил предупреждение на пол и пригрозил членам экипажа административным наказанием и увольнением. В аэропорту Казани его передали полиции, передавал Telegram-канал.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Как рассказал «РИА Новости» глава комиссии по этике Госдумы Отари Аршба, комиссия рассмотрит инцидент с Геттой, в случае если правоохранительные органы подтвердят факт дебоша.

Руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов также заявил, что действиям Гетты будет дана оценка, передавал «Интерфакс». «По возвращении с региональной недели, конечно, я с ним предварительно побеседую, а дальше в зависимости от развития ситуации будут приниматься какие-то решения», — сказал он.

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В 2019 году президиум генсовета «Единой России» исключил из партии главу фракции в гордуме Астрахани Владимира Сухарева, устроившего дебош в ресторане. Ранее в региональных СМИ появилось видео, где Сухарев приставал к посетителям и сотрудникам ресторана, а при попытке его успокоить показывал депутатское удостоверение. В отношении депутата возбудили административное дело по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

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