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«Единая Россия» исключила из партии устроившего дебош депутата

Президиум генсовета «Единой России» исключил из партии главу фракции в гордуме Астрахани Владимира Сухарева, который устроил дебош в ресторане. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что действия депутата нанесли «Единой России» репутационный ущерб. «Это вызывающее поведение, я мягко выражаюсь», — сказал он.

В свою очередь Сухарев выразил сожаление в том, что «подвел партию». При этом он добавил, что его слова «выдернули из контекста». Депутат заявил, что инцидент был провокацией, направленной на то, чтобы опорочить партию.

Астраханский портал Ast-news опубликовал видео, на котором нетрезвый Сухарев приставал к посетителям и сотрудникам ресторана. При попытке его успокоить он показывал депутатское удостоверение. Против него возбудили административное дело по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Инцидент произошел 10 февраля.

Впоследствии комиссия по этике «Единой России», которую возглавляет космонавт Валентина Терешкова, рассмотрела дело Сухарева и рекомендовала исключить его из партии.

Теги: Астрахань, «Единая Россия », депутат, дебош
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