Киев передал в Международный уголовный суд данные по «иловайскому котлу»

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Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил в офис прокурора Международного уголовного суда о нарушениях международного гуманитарного права со стороны России и сил самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом говорится в сообщении украинского ведомства, опубликованном на сайте.

«Прокуроры департамента по преступлениям <...> собрали факты и доказательства, подтверждающие вероломное убийство и ранение украинских военных во время событий в Иловайске 29 августа 2014 года и при обороне донецкого аэропорта 19–21 января 2015 года», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что материалы подготовлены на основе открытых источников, уголовных производств и «вещественных доказательств».

В Киеве утверждают, что, когда в районе Иловайска был организован «зеленый коридор» для выхода из окружения украинских военнослужащих, военные активно обстреливали его, а также автомобиль с символом Красного Креста. В результате этого погибли 366 украинских военных, еще 429 получили ранения, 300 попали в плен и 24 пропали без вести.