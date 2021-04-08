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Киев передал в Международный уголовный суд данные по «иловайскому котлу»

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил в офис прокурора Международного уголовного суда о нарушениях международного гуманитарного права со стороны России и сил самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом говорится в сообщении украинского ведомства, опубликованном на сайте.

«Прокуроры департамента по преступлениям <...> собрали факты и доказательства, подтверждающие вероломное убийство и ранение украинских военных во время событий в Иловайске 29 августа 2014 года и при обороне донецкого аэропорта 19–21 января 2015 года», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что материалы подготовлены на основе открытых источников, уголовных производств и «вещественных доказательств».

Зеленский приехал в Донбасс на фоне обострения на линии соприкосновения
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<p>Владимир Зеленский</p>

В Киеве утверждают, что, когда в районе Иловайска был организован «зеленый коридор» для выхода из окружения украинских военнослужащих, военные активно обстреливали его, а также автомобиль с символом Красного Креста. В результате этого погибли 366 украинских военных, еще 429 получили ранения, 300 попали в плен и 24 пропали без вести.

Кроме того, по утверждению украинской стороны, в 2015 году силы ДНР объявили режим тишины для эвакуации тел погибших из окрестностей донецкого аэропорта, однако «перемирие было использовано для скрытого минирования позиций ВСУ и после его завершения вероломного подрыва».

Бои под Иловайском шли в августе 2014 года. Крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла крупные потери. Главной причиной поражения украинских войск в Киеве назвали вторжение на территорию Украины регулярных подразделений российской армии. В Москве неоднократно опровергали участие частей российской армии в украинском конфликте.

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В марте 2021 года ситуация на линии соприкосновения между Украиной и самопровозглашенными республиками ЛНР и ДНР обострилась. В четверг, 8 апреля, в Донбасс прибыл президент страны Владимир Зеленский. В пресс-службе главы государства сообщили, что он посетит передовые позиции, где «в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня».

Украина Генпрокуратура Украины Донбасс ДНР
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