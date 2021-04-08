При обстреле Алеппо погибли пять местных жителей

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В сирийской провинции Алеппо пять мирных жителей погибли в результате артиллерийских ударов с территории районов, подконтрольных вооруженным силам Турции. Об этом РБК сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Удар пришелся по населенным пунктам в округе Телль-Рифаат провинции Алеппо. Как сообщили в Минобороны, это было 7 апреля в период от 18:30 до 19:10 мск.

Еще шесть мирных жителей, в том числе двое детей, получили ранения.

Ранее на этой неделе в городе Телль-Тамер на cевере Сирии произошло два взрыва. Там расположена турецкая военная база. По данным правозащитников, в результате погибли четверо турецких военных, семь человек получили ранения. По предварительным данным, речь идет о подрыве на минах.