В ОНК сообщили о чтении Белозерцевым Библии в СИЗО

Иван Белозерцев (Фото: пресс-служба Басманного районного суда города Москвы)

Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который находится в СИЗО «Матросская тишина» по делу о коррупции, проводит время за чтением Библии. Об этом РБК рассказала член московской ОНК Ольга Дружинина.

«Из книг он читает Библию. Говорит — надо верить, Бог поможет. Но то, что он большую часть времени проводит за чтением Библии с надеждой на помощь Бога, — это не так. У него в камере есть телевизор. Сложностей с этим нет, так как и телевизор, и холодильник по правилам внутреннего распорядка могут быть в камере при наличии возможностей у изолятора», — сообщила она.

По ее словам, из-за следственных действий для досуга не так много времени, в основном заключенные читают, в библиотеке большой выбор книг. «У них очень читающая камера, много книг в самой камере. Состояние Белозерцева в общем и целом нормальное, таблетки и тонометр при себе. Настроение, с его слов, тоже нормальное», — рассказала Дружинина

Белозерцева обвиняют в получении взятки 31 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК) от основателя фармацевтической группы «Биотэк» Бориса Шпигеля. Белозерцеву передали в том числе 20 млн руб. наличными, автомобиль Mercedes Benz и часы Breguet. При обыске у экс-губернатора нашли 300 млн наличными, сообщал источник РБК.