Глава МИД Польши прибыл в Киев из-за «угрозы миру» на украинских границах

Збигнев Рау (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прибудет в Киев для обсуждения обстановки на украинской границе. Об этом польское внешнеполитическое ведомство сообщило в Twitter.

«Сегодня, 8 апреля, состоится внеочередной срочный визит министра Збигнева Рау в Киев в свете угрозы миру на границах Украины», — говорится в сообщении.

Позднее МИД Польши сообщил, что Рау начал рабочий визит на Украину.

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