Политика , 08 апр, 12:39
0
Глава МИД Польши прибыл в Киев из-за «угрозы миру» на украинских границах
Збигнев Рау
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прибудет в Киев для обсуждения обстановки на украинской границе. Об этом польское внешнеполитическое ведомство сообщило в Twitter.
«Сегодня, 8 апреля, состоится внеочередной срочный визит министра Збигнева Рау в Киев в свете угрозы миру на границах Украины», — говорится в сообщении.
Позднее МИД Польши сообщил, что Рау начал рабочий визит на Украину.
Материал дополняется