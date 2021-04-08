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МИД фразой «догоняйте» ответил Пентагону по ситуации на границе Украины

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Министерстве иностранных дел России ответили на заявление представителя Пентагона Джона Кирби по поводу присутствия российских военных у границы с Украиной. Комментарий опубликован в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте», — говорится в сообщении МИДа.

Что происходит в Донбассе и возможна ли там дальнейшая эскалация
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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что «полностью непонятно, что там (у границы с Украиной. — РБК) делают россияне». «Мы хотим лучше понять, что там делают россияне и что они собираются делать дальше», — говорил Кирби.

Информация о переброске российских войск к границе с Украиной появились 30 марта. Тогда The New York Times со ссылкой на источники писала, что к границе было направлено примерно 4 тыс. российских военнослужащих. Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что такое сообщения поступили от украинских военных. Он также выразил обеспокоенность из-за эскалации конфликта в Донбассе.

В Минобороны России заявили, что передислокация техники в Крым происходит в рамках плановых мероприятий Южного военного округа. В Кремле заявили, передвижения российских войск не должны никого беспокоить, поскольку они осуществляются на территории России.

МИД Пентагон Россия США
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