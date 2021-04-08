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Участок трассы «Таврида» под Севастополем перекрыли из-за схода грунта

Под Севастополем из-за обвала грунта перекрыли часть трассы «Таврида». Об этом сообщил РБК пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

«Сход грунта произошел не на трассе «Таврида». А произошел на Президентской дороге, старая Президентская дорога — это участок, рядом с которым строится восьмой этап трассы «Таврида». Сход грунта связан с обильными осадками, которые у нас были в Крыму в последнее время», — сообщил представитель управления.

По словам Назарова, дорожная техника устраняет последствия. Планируется, что максимальный срок закрытия трассы— до пятницы, 9 апреля. «То есть в течение суток все будет устранено и уже завтра с утра здесь точно поедет транспорт, движение будет восстановлено в полном объеме. Сейчас временно машины едут по старой дороге через Верхнесадовое», — пояснил он.

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Автомобили на трассе &laquo;Таврида&raquo;

Строительство четырехполосной трассы «Таврида» началось в мае 2017 года. Она должна соединить Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Ее общая протяженность — 250,7 км, пропускная способность — до 40 тыс. автомобилей в сутки.

Движение автотранспорта на первой очереди федеральной трассы — от Керчи до Симферополя — было открыто 31 декабря 2018 года. Официально трасса была открыта в августе 2020 года. Восьмой, севастопольский участок должен быть сдан до декабря 2021 года.

Крым трасса «Таврида» обвал грунта новости
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