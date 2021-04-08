Студентов СахГУ расселят в хостелы после гибели двоих человек в общежитии

В Южно-Сахалинске студентов Сахалинского госуниверситета (СахГУ) начнут возвращать на очное обучение. Ранее двоих учащихся убило током в общежитии, после чего других студентов университета перевели на дистанционку и расселили по соцучреждениям. О новых мерах рассказал губернатор области Валерий Лимаренко.

«Постепенно возвращаться на очное обучение студенты СахГУ начнут уже в апреле. Для размещения ребят задействуют общежития региональных техникумов и колледжей, социальные учреждения, коммерческие гостиницы и хостелы», — отметил он.

Предполагается, что вначале за парты вернутся студенты первых и выпускных курсов, затем, поэтапно, остальные.

Губернатор указал, что правительство после несчастного случая помогло с размещением учащихся в областных социальных учреждениях. Лимаренко добавил, что это — временная мера, в будущем власти собираются построить студенческий городок из трех корпусов, рассчитанный на 1,5 тыс. студентов.