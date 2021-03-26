В Южно-Сахалинске двое студентов погибли от удара током в общежитии
В общежитии в Южно-Сахалинске нашли тела двух студентов одного из вузов, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СК по Сахалинской области.
Тела учащихся 18 и 19 лет были обнаружены в общежитии, расположенном на улице Крюкова. Предварительной причиной смерти в СК назвали электротравму.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Прокуратура региона начала проверку в связи с гибелью двух студентов. По данным ведомства, они учились в Сахалинском государственном университете.