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В Южно-Сахалинске двое студентов погибли от удара током в общежитии

В общежитии в Южно-Сахалинске нашли тела двух студентов одного из вузов, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СК по Сахалинской области.

Тела учащихся 18 и 19 лет были обнаружены в общежитии, расположенном на улице Крюкова. Предварительной причиной смерти в СК назвали электротравму.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

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Прокуратура региона начала проверку в связи с гибелью двух студентов. По данным ведомства, они учились в Сахалинском государственном университете.

Губернатор Валерий Лимаренко выразил соболезнования семьям погибших в результате удара током и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Кроме того, Лимаренко потребовал проверить работу электрического оборудования во всех социальных объектах региона. На это он отвел три дня.

Южно-Сахалинск студенты общежитие удар током
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