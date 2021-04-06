Главу университета на Сахалине обвинили по делу о гибели студентов

Фото: Следственный комитет РФ

Руководителю университета на Сахалине предъявили обвинение по делу о гибели в общежитии от удара током двух студентов. Об этом сообщили РБК в следственном управлении СК России по региону.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц). Наказание, которое грозит по этой статье, — принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до десяти лет.

«В ходе расследования уголовного дела предъявлено обвинение руководителю учебного заведения», — говорится в сообщении ведомства.

На сайте регионального главка СК отмечается, что обвиняемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.