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Пандемия коронавируса ,  
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В НИИ Роспотребнадзора назвали условие отмены масочного режима в офисах

Требование носить маски в офисах, введенное из-за угрозы коронавируса, можно снять, когда все сотрудники переболеют или получат вакцину. Об этом сообщил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский, передает радио Sputnik.

«Офисы вообще довольно специфическое место, особенно те, которые оборудованы внутренней вентиляций, которая может тоже играть определенную роль в передаче некоторых возбудителей инфекции», — пояснил он.

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Фото:Дмитрий Рогулин / Global Look Press

Академик указал, что риск заболеть COVID-19 наиболее высок именно в закрытых помещениях. Специалист посоветовал активно их проветривать, не забывать мыть руки и пользоваться санитайзерами.

Покровский добавил, что окончательное решение об отмене масок в офисах будет зависеть от общей эпидемической ситуации. Он напомнил, что внутренние предписания компании не должны противоречить указаниями санитарно-эпидемиологической службы.

Роспотребнадзор весной 2020 года сообщал, что ккоронавирус, как и любые респираторные вирусы не может выжить в системе вентиляции или в кондиционерах, поэтому заразиться через них нельзя. Минздрав рекомендовал не использовать кондиционеры в зонах высокого риска распространения COVID-19 и постоянно проветривать помещения.

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Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева говорила РБК, что для отмены масочного режима нужно соблюдение ряда факторов, в числе которых — наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации. По ее оценкам, возможно, от масок можно будет отказаться к концу весны. Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский отметил, что ограничения могут смягчить или полностью снять летом.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус Роспотребнадзор маски офисы
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