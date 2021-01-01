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Ученые заявили о риске передачи COVID-19 через вентиляцию

В Южной Корее жильцы многоквартирного дома, не контактировавшие между собой, заразились коронавирусом. Ученые считают, что он передался через общую вентиляцию. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Международном журнале инфекционных заболеваний.

Специалисты пришли к выводу, что, несмотря на то, что был изучен конкретный случай, он доказывает существование подобного риска. По мнению экспертов, сейчас угрозу недооценивают.

«Во время пандемии большему количеству людей, возможно, приходится оставаться в помещении, чтобы избежать межличностных контактов. Однако некоторые могут подвергнуться вирусной инфекции при вдыхании из-за ненадлежащей системы вентиляции», — говорится в исследовании.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Среди жителей многоквартирного дома, упомянутого в работе, первой заболела в конце августа семья на шестом этаже. На следующий день коронавирус выявили у ребенка с пятого этажа, позже у женщины с четвертого. В итоге COVID-19 заболели десять человек, зараженных также нашли на 10-ом, 11-ом и втором этажах. Все пациенты сообщили, что не знакомы друг с другом и никогда не поддерживали близкие контакты.

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Как указано в исследовании, это дом старой постройки. Через все здание идет шахта естественной вентиляции, отверстия которой расположены в ванных комнатах квартир. Ученые предположили, что первый заразивший распространил частички вируса именно в своей ванне, например, покашляв. Они соединились с паром и проникли в воздуховод.

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Ранее Роспотребнадзор сообщал, что коронавирус, как и любые респираторные вирусы не может выжить в системе вентиляции или в кондиционерах, поэтому заразиться через них нельзя.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что возбудитель может распространяться по воздуху в радиусе трех метров, и «заклеивать вентиляцию» смысла нет. Этот же эксперт позже допустил, что коронавирусом все же можно заразиться в своей квартире через вентиляционные системы. Однако Викулов пояснил, что это маловероятно.

Минздрав рекомендовал не использовать кондиционеры в зонах высокого риска распространения COVID-19. Кроме того, ведомство предупредило, что воздухоочистители, в том числе с ультрафиолетовым излучателем, плохо препятствуют вирусу. Лучше всего применять эффективную механическую вентиляцию или постоянно проветривать помещение.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
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0
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от 30 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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