Ученые заявили о риске передачи COVID-19 через вентиляцию

В Южной Корее жильцы многоквартирного дома, не контактировавшие между собой, заразились коронавирусом. Ученые считают, что он передался через общую вентиляцию. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Международном журнале инфекционных заболеваний.

Специалисты пришли к выводу, что, несмотря на то, что был изучен конкретный случай, он доказывает существование подобного риска. По мнению экспертов, сейчас угрозу недооценивают.

«Во время пандемии большему количеству людей, возможно, приходится оставаться в помещении, чтобы избежать межличностных контактов. Однако некоторые могут подвергнуться вирусной инфекции при вдыхании из-за ненадлежащей системы вентиляции», — говорится в исследовании.

Среди жителей многоквартирного дома, упомянутого в работе, первой заболела в конце августа семья на шестом этаже. На следующий день коронавирус выявили у ребенка с пятого этажа, позже у женщины с четвертого. В итоге COVID-19 заболели десять человек, зараженных также нашли на 10-ом, 11-ом и втором этажах. Все пациенты сообщили, что не знакомы друг с другом и никогда не поддерживали близкие контакты.