СК возбудил дело после наезда машины на ребенка на Рублевском шоссе

В Москве завели уголовное дело после того, как водитель за рулем «Мерседеса» сбил ребенка на пешеходном переходе Рублевского шоссе. Об этом говорится на сайте столичного главка Следственного комитета (СК).

«Водитель на автомобиле марки Мерседес осуществил наезд на 6-летнего ребенка, которой переходил проезжую часть вместе с бабушкой по пешеходному переходу», — уточняется в сообщении.

ДТП произошло вечером 7 апреля вблизи жилого дома на Рублевском шоссе. Мальчика госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).