Автомобиль насмерть сбил пешехода в центре Москвы

Автомобиль Renault насмерть сбил пешехода на Смоленском бульваре в центре Москвы. Об этом РБК сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

«Около 19:40 автомобиль Renault совершил наезд на пешехода на Смоленском бульваре. В результате ДТП пешеход скончался. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются», — сказали в ведомстве.

20 марта в Москве машина сбила пешехода на 3-й Тверской-Ямской улице, в районе дома 56/6. После случившегося водитель скрылся с места происшествия.

Телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что пострадавший — чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин. Собеседник указывал, что спортсмена сбило такси.