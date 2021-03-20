В Москве автомобиль сбил чемпиона Европы по баскетболу

В центре Москвы автомобиль совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Представитель главка уточнил, что авария произошла на 3-й Тверской-Ямской улице, в районе дома 56/6.

«Пострадавший пешеход передан медикам для осмотра и возможного оказания помощи», — добавили в пресс-службе. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение водителя автомобиля, проводится проверка.

Источник телеканала «360» в экстренных службах уточнил, что пострадавшим оказался чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин. По его данным, бывшего спортсмена у пешеходного перехода сбило такси.