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В Москве автомобиль сбил чемпиона Европы по баскетболу

В центре Москвы автомобиль совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Представитель главка уточнил, что авария произошла на 3-й Тверской-Ямской улице, в районе дома 56/6.

«Пострадавший пешеход передан медикам для осмотра и возможного оказания помощи», — добавили в пресс-службе. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение водителя автомобиля, проводится проверка.

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Фото:Спасские вести / VK

Источник телеканала «360» в экстренных службах уточнил, что пострадавшим оказался чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин. По его данным, бывшего спортсмена у пешеходного перехода сбило такси.

Telegram-канал Baza передал, что Шабалкин переходил дорогу недалеко от пешеходного перехода, но не успел пересечь проезжую часть за время зеленого света светофора. В связи с этим произошел конфликт между ним и водителем такси.

По данным Telegram-канала Mash, Шабалкин ударил ногой машину такси, после чего таксист резко нажал на газ и проехал несколько метров с ним на капоте.

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