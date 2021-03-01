СМИ сообщили о воздушной атаке Израиля на Дамаск

Сирийские ПВО отразили израильские ракеты, выпущенные по Дамаску с Голанских высот. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

«Наши ПВО сбили большую часть ракет», — уточнил он.

Со слов сирийской стороны, Израиль целился по нескольким объектам в окрестностях Дамаска.

В начале января ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля к югу от Дамаска. Военные отмечали, что он также был нанесен стороны Голанских высот, которые Сирия считает своей оккупированной территорией. О пострадавших не сообщалось.