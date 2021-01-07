ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля к югу от Дамаска

Сирийская система ПВО отразила ракетный удар израильской армии. Об этом сообщает агентство SANA.

Удар был нанесен по целям на юге страны. По словам военного источника, удар был нанесен со стороны Голанских высот, которые Сирия считает своей оккупированной территорией. О пострадавших не сообщается.

Предыдущая атака израильской армии по территории Сирии была совершена 30 декабря. Тогда были обстреляны несколько районов Дамаска. Под удар попала сельская местность, сирийские средства ПВО отразили атаку.