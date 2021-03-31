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Общество ,  
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В Москве перестанут пускать несовершеннолетних на выставку «Мир тела»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Анатомическая выставка доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела» на ВДНХ получила новый возрастной рейтинг. Об этом РБК сообщила пресс-служба выставочного центра.

«Принято решение об изменении рекомендуемого возраста для посещения выставки на 18+. <...> Лица, не достигшие возраста 18 лет, с 9 апреля 2021 года будут допускаться на выставку только в сопровождении их законных представителей (и только при условии достижения детьми возраста 12 лет)», — уточняется в сообщении.

В ВДНХ ответили на требование закрыть выставку «Мир тела»
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Организаторы объяснили ужесточение правил общественным резонансом вокруг выставки.

Пресс-служба добавила, что Роскомнадзор проверил выставку и признал, что на ней представлена научная информация. «За дни функционирования выставки в Москве ее посетили более 30 тыс. человек, включая деятелей медицины, культуры, которые дали высокую оценку экспозиции», — отмечается в сообщении.

Ранее возрастной ценз для входа на выставку составлял 12+. Недовольство этим выразил глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев, который заявил, что выставка нарушает федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». По его мнению, «использование тела умершего человека» не похоже на научно-просветительскую деятельность и недопустимо в таком формате.

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Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки человеческих тел
Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в конце марта поручил провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов выставки.

Выставка «Мир тела» открылась 12 марта в павильоне № 21 на ВДНХ. Экспозиция включает реальные человеческие тела и органы, обработанные с помощью метода полимерной пластинации. Данный способ основан на замене всей жидкости организма на твердеющий пластик, что позволяет телу застывать в любой позе. Для этого используются только тела доноров.

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