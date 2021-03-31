В Москве перестанут пускать несовершеннолетних на выставку «Мир тела»
Анатомическая выставка доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела» на ВДНХ получила новый возрастной рейтинг. Об этом РБК сообщила пресс-служба выставочного центра.
«Принято решение об изменении рекомендуемого возраста для посещения выставки на 18+. <...> Лица, не достигшие возраста 18 лет, с 9 апреля 2021 года будут допускаться на выставку только в сопровождении их законных представителей (и только при условии достижения детьми возраста 12 лет)», — уточняется в сообщении.
Организаторы объяснили ужесточение правил общественным резонансом вокруг выставки.
Пресс-служба добавила, что Роскомнадзор проверил выставку и признал, что на ней представлена научная информация. «За дни функционирования выставки в Москве ее посетили более 30 тыс. человек, включая деятелей медицины, культуры, которые дали высокую оценку экспозиции», — отмечается в сообщении.