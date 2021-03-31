В Москве перестанут пускать несовершеннолетних на выставку «Мир тела»

Ранее возрастной ценз для входа на выставку составлял 12+. Недовольство этим выразил глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев, который заявил, что выставка нарушает федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». По его мнению, «использование тела умершего человека» не похоже на научно-просветительскую деятельность и недопустимо в таком формате.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в конце марта поручил провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов выставки.

Выставка «Мир тела» открылась 12 марта в павильоне № 21 на ВДНХ. Экспозиция включает реальные человеческие тела и органы, обработанные с помощью метода полимерной пластинации. Данный способ основан на замене всей жидкости организма на твердеющий пластик, что позволяет телу застывать в любой позе. Для этого используются только тела доноров.