Кудрин заявил о разработке правительством нового критерия уровня бедности

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Правительство рассматривает возможность введения нового критерия для определения уровня бедности. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.

«Я знаю, что правительство рассматривает еще один критерий по уровню бедности, на основе этого подхода, который будет чуть-чуть отличаться», — сказал Кудрин.

По его словам, в Счетной палате эти разработки еще не видели. При этом аудиторский орган сформировал предложения для правительства по этому вопросу, добавил Кудрин.

Глава Счетной палаты назвал рациональными вступившие в начале 2021 года изменения порядка расчета прожиточного минимума.