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Экономика ,  
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Кудрин сообщил о разработке подходов по снижению уровня бедности

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Счетная палата проанализировала меры правительства России по борьбе с бедностью и разработала подходы по снижению ее уровня. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

По словам Кудрина, в первой половине прошлого года Счетная палата проанализировала «вообще все программы и меры, которые могли и могут влиять на снижение бедности». Ведомство определило, как эти меры повлияли на ситуацию и какие шаги не принесли результатов.

«Во втором полугодии мы разработали подходы, включая математическое моделирование, учитывая все социальные группы, сколько выплат, дефицит доходов в разных семьях, социальных группах, и разработали модель, которая позволяет нам сегодня определить возможный путь и параметры — как достичь тех целей, о которых Вы сказали», — сказал Кудрин.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Он добавил, что Счетная палата представила этот проект вице-премьеру Татьяне Голиковой и Министерству труда. По его словам, сейчас часть этих подходов анализируется.

В сентябре 2020 года Росстат сообщил, что последствием пандемии COVID-19 стал резкий — на 1,8 млн человек — рост числа россиян, живущих за чертой бедности. Число граждан с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале года достигло 19,9 млн человек, или 13,5% от общей численности населения страны.

При этом Всемирный банк в конце прошлого года сообщил, что антикризисные решения российских властей по поддержке необеспеченных слоев населения предположительно позволят в полной мере компенсировать негативное влияние пандемии COVID-19 на уровень бедности.

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