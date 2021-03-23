Кудрин сообщил о разработке подходов по снижению уровня бедности

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Счетная палата проанализировала меры правительства России по борьбе с бедностью и разработала подходы по снижению ее уровня. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

По словам Кудрина, в первой половине прошлого года Счетная палата проанализировала «вообще все программы и меры, которые могли и могут влиять на снижение бедности». Ведомство определило, как эти меры повлияли на ситуацию и какие шаги не принесли результатов.

«Во втором полугодии мы разработали подходы, включая математическое моделирование, учитывая все социальные группы, сколько выплат, дефицит доходов в разных семьях, социальных группах, и разработали модель, которая позволяет нам сегодня определить возможный путь и параметры — как достичь тех целей, о которых Вы сказали», — сказал Кудрин.

Он добавил, что Счетная палата представила этот проект вице-премьеру Татьяне Голиковой и Министерству труда. По его словам, сейчас часть этих подходов анализируется.