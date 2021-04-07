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Общество ,  
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Глава Минцифры заявил о необходимости ввести режим регулирования соцсетей

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Социальным сетям необходим отдельный режим для работы с персональными данными. Об этом журналистам сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, передает корреспондент РБК.

Он полагает, что в новом режиме не должно быть жесткой идентификации пользователей и доступа к персональным данным у самих соцсетей.

По его словам, этот режим обеспечит защиту граждан, но не будет создавать дополнительных барьеров для развития соцсетей, когда те будут вынуждены идентифицировать пользователей.

Шадаев объяснил, что сегодня для любой обработки персональных данных необходимо согласие пользователя, а получение согласия по закону требует идентификации пользователя.

«Очевидно, для соцсетей такой режим не очень подходит. Это создает дополнительные риски, что у соцсетей будут скапливаться реальные идентификационные данные, что вряд ли нужно», — считает Шадаев. По его словам, необходимость идентификации пользователей при обработке данных может сильно тормозить развитие социальных сетей.

Глава Минцифры также сообщил, что ведомство представит соответствующую инициативу в ближайшее время.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

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В России 1 марта вступили в силу поправки в закон о персональных данных. Общедоступные данные пользователей в социальных сетях — такие как имя, город проживания, электронная почта, телефон, фотографии — нельзя распространять без согласия их владельцев, а у граждан появился выбор, какие конкретно данные можно будет использовать публично. Молчание или бездействие человека относительно своих данных больше нельзя считать его согласием на их распространение. Предоставить согласие на использование данных можно непосредственно оператору личных данных или с использованием Единой информационной системы Роскомнадзора (ЕИС).

25 марта Роскомнадзор предложил ввести регистрацию согласия на использование персональных данных для соцсетей через портал госуслуг и не требовать отдельной регистрации в ЕИС.

В то же время управлять согласием на обработку данных через госуслуги будет невозможно для иностранных операторов данных, например, соцсетей (Facebook, Twitter и др.), которые к порталу не подключены.

Минцифры Максут Шадаев соцсети регулирование
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