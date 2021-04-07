Глава Минцифры заявил о необходимости ввести режим регулирования соцсетей

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Социальным сетям необходим отдельный режим для работы с персональными данными. Об этом журналистам сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, передает корреспондент РБК.

Он полагает, что в новом режиме не должно быть жесткой идентификации пользователей и доступа к персональным данным у самих соцсетей.

По его словам, этот режим обеспечит защиту граждан, но не будет создавать дополнительных барьеров для развития соцсетей, когда те будут вынуждены идентифицировать пользователей.

Шадаев объяснил, что сегодня для любой обработки персональных данных необходимо согласие пользователя, а получение согласия по закону требует идентификации пользователя.

«Очевидно, для соцсетей такой режим не очень подходит. Это создает дополнительные риски, что у соцсетей будут скапливаться реальные идентификационные данные, что вряд ли нужно», — считает Шадаев. По его словам, необходимость идентификации пользователей при обработке данных может сильно тормозить развитие социальных сетей.