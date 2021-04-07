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В мэрию Златоуста пришли силовики

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники ФСБ произвели оперативные мероприятия в управлении ЖКХ города Златоуста в Челябинской области. Об этом РБК сообщил советник главы города Алексей Коновалов.

«Проводились оперативные мероприятия сотрудниками ФСБ в управлении ЖКХ Златоуста. Это не что-то необычное, обычная работа, у нас такое часто бывает», — сказал он. Коновалов пояснил, что оперативники проверяют, как расходуются денежные средства.

Советник главы Златоуста также сообщил, что со стороны администрации силовикам будет оказана всесторонняя помощь и будут предоставлены все необходимые документы. «Если считают, что там есть нарушения, — пусть возбуждают уголовное дело», — добавил он.

Источники URA.RU в силовых структурах сообщили изданию, что в управлении ЖКХ изъяты документы, относящиеся к периоду 2019–2020 годов. По словам собеседников издания, они касаются средств, выделяемых из областного бюджета на компенсацию расходов по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). В пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса», которое занимается вывозом и утилизацией ТКО в Челябинской области, на запрос издания пока не ответили.

«В настоящее время сотрудниками УФСБ по Челябинской области проводятся мероприятия в администрации города Златоуста для проверки информации», — сообщили в пресс-службе УФСБ изданию Znak.com и URA.RU.

РБК также обратился за комментарием в УФСБ по Челябинской области.

ФСБ задержала в Челябинской области депутата заксобрания региона
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<p>Арман Аракелян</p>

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В феврале суд арестовал подозреваемого в получении взятки замглавы Челябинска Олега Извекова. Тогда сотрудники ФСБ выявили, что Извеков в прошлом году получил 400 тыс. руб. от представителя фирмы, которому обещал покровительство при получении и исполнении муниципального контракта.

4 марта этого года оперативники ФСБ задержали в Челябинской области депутата заксобрания региона от КПРФ Армана Аракеляна. По версии следствия, пять подозреваемых, среди которых оказался Аракелян, дали взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тыс. руб. сотрудникам организации, которая контролирует ведение дорожных работ в регионе, чтобы те не принимали меры при выявлении нарушений.

Челябинская область ФСБ проверка администрация новости
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