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ФСБ задержала в Челябинской области депутата заксобрания региона

Арман Аракелян
Арман Аракелян (Фото: Законодательное Собрание Челябинской области)

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали депутата законодательного собрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна. Его подозревают в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщили агентство «Интерфакс» и издание Znak.com со ссылкой на источники.

В пресс-службе главного управления Следственного комитета России по Челябинской области РБК подтвердили задержание Аракеляна. В управлении сообщили, что он был задержан по уголовному делу по п.п.«а, в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки) и п.п.«а, б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки группой лиц в крупном размере).

По версии следствия, пять подозреваемых дали взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тыс. руб. двум сотрудникам организации, которая контролирует ведение дорожных работ. Взамен получатели должны были не принимать меры по выявленным нарушениям при выполнении дорожных работ на федеральной трассе.

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Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

Согласно данным СПАРК, Аракелян является генеральным директором компании ООО «Дорстройгрупп». «Интерфакс» уточняет, что в минувшем году компания заключила государственные и муниципальные контракты на выполнение дорожных работ в Челябинской области на 1,5 млрд руб., а в 2021 году — три контракта на сумму более 350 млн руб. на ремонт челябинских дорог.

Как сообщает Znak.com, Аракелян является фигурантом дела о коррупции МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска». Ранее по данному делу были задержаны сотрудники организации. По словам источника издания, депутату не будут предъявлять обвинения, он будет проходить по делу как свидетель. Издание также сообщает, что сейчас в офисе возглавляемой им компании проводится обыск.

РБК направил запросы в УФСБ по Челябинской области и Челябинское отделение КПРФ.

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Аракеляна избрали депутатом заксобрания Челябинской области в сентябре 2020 года. Он является зампредседателя комитета по строительной политике и ЖКХ, входит в комитет по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию.

До этого, в 2019 году, Аракелян был избран депутатом Совета депутатов Калининского района Челябинска.

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