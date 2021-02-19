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Суд арестовал подозреваемого в получении взятки замглавы Челябинска

Олег Извеков
Олег Извеков (Фото: cheladmin.ru)

Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца, до 17 апреля, заместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Администрация Челябинска предложит Извекову написать заявление на увольнение, сообщил пресс-секретарь главы города Владимир Сафонов. Временно исполнять обязанности замглавы города по экономразвитию будет заместитель главы Челябинска Валерий Смирнов, который занимает пост руководителя аппарата администрации города.

Извекова задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета 18 февраля.

Региональное следственное управление СК сообщало, что задержанного подозревают в получении взятки в крупном размере. Так, по данным следствия, Извеков в прошлом году получил 400 тыс. руб. от представителя фирмы. В обмен он обязался оказывать покровительство при получении и исполнении муниципального контракта. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

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Извеков родился 18 марта 1979 года в Челябинской области. На пост заместителя главы Челябинска его назначили 26 февраля прошлого года. До этого Извеков занимал различные руководящие посты в челябинском филиале «Ростелекома», а также в «Ростехе».

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