Суд арестовал подозреваемого в получении взятки замглавы Челябинска

Олег Извеков (Фото: cheladmin.ru)

Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца, до 17 апреля, заместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Администрация Челябинска предложит Извекову написать заявление на увольнение, сообщил пресс-секретарь главы города Владимир Сафонов. Временно исполнять обязанности замглавы города по экономразвитию будет заместитель главы Челябинска Валерий Смирнов, который занимает пост руководителя аппарата администрации города.

Извекова задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета 18 февраля.

Региональное следственное управление СК сообщало, что задержанного подозревают в получении взятки в крупном размере. Так, по данным следствия, Извеков в прошлом году получил 400 тыс. руб. от представителя фирмы. В обмен он обязался оказывать покровительство при получении и исполнении муниципального контракта. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.