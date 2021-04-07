В Нью-Йорке при пожаре в многоэтажном доме пострадали более 20 человек

Фото: Spencer Platt / Getty Images

При пожаре в многоэтажном доме в районе Куинс в Нью-Йорке пострадал 21 человек, из здания эвакуировали около 240 жителей. Об этом сообщает в Instagram пожарная служба города.

«К счастью, не зафиксировано серьезных ранений, угрожающих жизни. Не менее 21 пациента, в том числе 16 пожарных, доставлены в ближайшие больницы», — говорится в сообщении.

В службе уточнили, что в доме около 150 квартир. Огонь быстро распространился и охватил одну сторону здания. В ведомстве отметили, что на месте происшествия находятся более 350 сотрудников пожарной охраны и скорой помощи. Ожидается, что они будут работать всю ночь.

В конце марта пожар произошел в московском жилом комплексе «Аэробус», там загорелся фасад здания по адресу: Кочновский проезд, д. 4, к. 2. В столичном главке МЧС сообщили, что пожар затронул с 27-го по 31-й этаж дома. Его общая площадь составила 70 кв. м. Жителей дома вывели из здания в целях безопасности, никто не пострадал.