В жилом комплексе на севере Москвы произошел пожар

Фото: АГН «Москва»

В московском жилом комплексе «Аэробус» загорелся фасад одного из зданий. Об этом сообщается на сайте МЧС столицы.

Информация о возгорании фасада здания по адресу Кочновский проезд, д. 4, к. 2 поступила в МЧС в 18:35 мск.

По данным ведомства, загорелся утеплитель вентилируемого фасада. Пожар затронул с 27-го по 31-й этажи дома. Его общая площадь составила 70 кв. м. Позже возгорание ликвидировали.

Информации о пострадавших нет. Жителей дома вывели из здания в целях безопасности.