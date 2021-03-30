Общество , 30 мар, 22:05
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В жилом комплексе на севере Москвы произошел пожар
В московском жилом комплексе «Аэробус» загорелся фасад одного из зданий. Об этом сообщается на сайте МЧС столицы.
Информация о возгорании фасада здания по адресу Кочновский проезд, д. 4, к. 2 поступила в МЧС в 18:35 мск.
По данным ведомства, загорелся утеплитель вентилируемого фасада. Пожар затронул с 27-го по 31-й этажи дома. Его общая площадь составила 70 кв. м. Позже возгорание ликвидировали.
Информации о пострадавших нет. Жителей дома вывели из здания в целях безопасности.