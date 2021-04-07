В Гидрометцентре назвали регион с рано наступившей весной

Фото: Мария Плотникова / РИА Новости

На две-три недели раньше срока весна пришла в Ямало-Ненецкий автономный округ, там температура превышает норму на 10–12 градусов. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Весна очень яркая, снег тает. Такая ситуация обычно недели на две-три позже, в конце апреля. Это праздник весны для жителей северных широт», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что в Салехарде днем температура составляет примерно ноль градусов, там нет существенных осадков. Такая погода сохранится в течение ближайших пяти дней.

По словам синоптика, над европейской частью России сейчас «ложбина низкого давления». По восточной периферии этой ложбины заносится очень теплый воздух, добавил он.