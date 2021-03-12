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На Сахалине завели дело после отравления в детском саду

Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации с кишечной инфекцией семи воспитанников детского сада в поселке Шахтерск Углегорского района (центральная часть Сахалина). Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

«По факту госпитализации семи несовершеннолетних воспитанников одного из дошкольных учреждений с. Шахтерск с признаками острой кишечной инфекции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — говорится в сообщении ведомства.

В Барнауле начали проверку после отравления 140 школьников
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Следователи полагают, что заболевание детей связано с несоблюдением работниками детского сада санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее местное издание Sakhalinmedia сообщало, что в детском саду № 8 города Шахтерска 6 марта были выявлены девять случаев заболевания кишечной инфекцией. Семерых детей поместили в больницу, еще двое остались на амбулаторном лечении. Проверку по данному факту организовали Минздрав региона и представители Роспотребнадзора.

Накануне СК начал доследственную проверку по факту возможного массового отравления школьников в Барнауле. По данным местной мэрии, с признаками отравления в медицинские учреждения обратились 140 учеников школы № 128. Позднее им были поставлены диагнозы «гастроэнтерит», «расстройство ЖКТ» и «ОРВИ».

Сахалинская область СК десткий сад массовое отравление
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