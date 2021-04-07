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Два человека погибли в ДТП в Новосибирской области

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Два человека погибли в ДТП на Гусинобродском шоссе в районе села Гусиный брод Новосибирской области. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

По данным ведомства, столкнулись три машины, в одной из них был ребенок.

Еще одного пострадавшего отбросило с моста на железнодорожные пути. Из-за этого было остановлено движение тепловоза. Мужчину госпитализировали. Медики осматривают других пострадавших, отметили в МЧС.

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Фото:vbutovo / VK

ТАСС со ссылкой на главного врача станции скорой помощи Ирину Большакову сообщает, что в ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По ее словам, дети находятся в тяжелом состоянии. Среди взрослых состояние одной женщины оценивается как тяжелое, остальные получили травмы средней степени тяжести.

Как сообщили «РИА Новости» в ГУ МВД, авария произошла на 22-м км региональной трассы К-19Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий около 7:40 (3:40 мск). Там столкнулись легковой автомобиль Honda Fit, микроавтобус Toyota Hiace и пассажирский автобус ПАЗ. Погибшие — двое мужчин в возрасте примерно 35–45 лет.

Ранее в Хабаровском крае рейсовый автобус съехал с проезжей части, в результате чего пострадали пять человек.

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