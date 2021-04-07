Два человека погибли в ДТП в Новосибирской области

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Два человека погибли в ДТП на Гусинобродском шоссе в районе села Гусиный брод Новосибирской области. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

По данным ведомства, столкнулись три машины, в одной из них был ребенок.

Еще одного пострадавшего отбросило с моста на железнодорожные пути. Из-за этого было остановлено движение тепловоза. Мужчину госпитализировали. Медики осматривают других пострадавших, отметили в МЧС.

ТАСС со ссылкой на главного врача станции скорой помощи Ирину Большакову сообщает, что в ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По ее словам, дети находятся в тяжелом состоянии. Среди взрослых состояние одной женщины оценивается как тяжелое, остальные получили травмы средней степени тяжести.