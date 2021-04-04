В Хабаровском крае 4 человека госпитализировали после ДТП с автобусом

В Хабаровском крае рейсовый автобус попал в аварию, пострадали пять человек. Об этом сообщил представитель краевого УГИБДД, передает «Интерфакс».

«Рейсовый автобус маршрута № 7, ехавший в направлении поселка Березовка, съехал с проезжей части», — уточняется в сообщении.

Предварительно известно, что водителю автобуса стало плохо, из-за чего он попал в ДТП.

В региональном минздраве агентству сообщили, что после аварии в больницу попали четверо, у большинства диагностировали легкие травмы. «У одного пострадавшего — состояние средней тяжести, повреждение позвоночника», — уточнили в минздраве.