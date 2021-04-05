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Три человека пострадали в ДТП с трактором на юго-западе Москвы

Фото: vbutovo / VK
Фото: vbutovo / VK

В Москве автомобиль столкнулся с трактором на проезжей части у дома 32 по Веневской улице, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«Автомобиль въехал в трактор, это случилось на проезжей части. Остановка общественного транспорта не задета. Пострадали три человека», — сказали в ведомстве.

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Ранее ТАСС сообщал о том, что автомобиль въехал в остановку, в полиции эти данные опровергли. В комментарии РБК дежурный ГУ МВД указал, что речь шла о столкновении легковой машины и уборочного трактора.

Ранее, 1 апреля, в Москве на участке Садового кольца — на Новинском бульваре — столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП пострадала женщина, ее госпитализировали.

В ГИБДД указывали, что, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд водителя одной из машин на встречную полосу. Движение по одной из полос автодороги тогда пришлось временно перекрыть.

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