Три человека пострадали в ДТП с трактором на юго-западе Москвы

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В Москве автомобиль столкнулся с трактором на проезжей части у дома 32 по Веневской улице, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«Автомобиль въехал в трактор, это случилось на проезжей части. Остановка общественного транспорта не задета. Пострадали три человека», — сказали в ведомстве.

Ранее ТАСС сообщал о том, что автомобиль въехал в остановку, в полиции эти данные опровергли. В комментарии РБК дежурный ГУ МВД указал, что речь шла о столкновении легковой машины и уборочного трактора.

Ранее, 1 апреля, в Москве на участке Садового кольца — на Новинском бульваре — столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП пострадала женщина, ее госпитализировали.